Completato, nel girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2 il quadro delle semifinaliste playoff. Al Nord, invece, si è disputata l’ultima giornata della regular season. Ora spazio ai recuperi, nelle prossime settimane il via ai playoff.

Playoff Sud. Carloforte e Spirito Sportivo sfruttano al meglio il fattore campo, vincono la “bella” e raggiungono Mogoro e Jolly Dolianova in semifinale. I carlofortini battono il Poetto Gruppo Ena per 59-58, al termine di una partita in bilico fino all’ultimo. Break dei padroni di casa nei primi 10’ (26-8). I cagliaritani recuperano lentamente nel corso dei rimanenti 3 quarti (38-25 al 20’, 51-45 al 30’), ma non riescono nel sorpasso finale. Il miglior realizzatore della gara è Farci, del Poetto, con 18 punti. Lo Spirito Sportivo, invece, si impone contro Sinnai per 61-57. Cagliaritani che chiudono sempre avanti nel punteggio i parziali (17-15 al 10’, 35-27 all’intervallo e 47-40 al 30’) e controllano il tentativo di rientro del Sinnai nel finale. Anche in questo caso il top scorer è tra le fila ospiti, Neri con 17 punti.

Le “Magnifiche 4”. Ora è tempo di semifinali. Il via nel prossimo weekend. Mogoro, sabato alle 19, attende la visita dello Spirito Sportivo, mentre il Carloforte, sempre in casa, se la vedrà contro il Jolly Dolianova, domenica alla stessa ora.

Playout Sud. Due le gare disputate. In entrambi i casi sono arrivati successi per le squadre che giocano in casa. Il Genneruxi supera il Serramanna per 57-54. A Marrubiu, invece, i padroni di casa battono la Primavera Gonnosfanadiga per 76-56. Rinviate, invece, Carbonia-Beta e Azzurra-Assemini.

Nord. Si chiude la regular season del girone settentrionale. A riposo la capolista Aurea Sassari, che attende l’inizio dei playoff, vince il Nulvi, diretta inseguitrice, contro il Sennori, per 85-67, trascinata dai 24 punti messi a segno da Piras. Colpo esterno, invece, della Santa Croce, che vince sul parquet della New Basket Ploaghe per 70-72. Al termine di una gara equilibrata, ai padroni di casa non bastano i 23 punti di Zolezzi. Vince in trasferta anche il CMB Porto Torres (66-78 contro il Sant’Elene). Chiude il quadro delle gare le belle vittorie di Arzachena (77-69 contro il Basket 90 Masters) e SAP Alghero (78-58 alla Pallacanestro Nuoro). Fino a fine mese ci sarà il tempo per i recuperi delle ultime partite della regular season. Al termine si andrà a comporre la griglia delle prime 8 che andranno a giocare i playoff. Primo turno dei Quarti di Finale previsto il primo weekend di maggio (con la vincente di 2 gare su 3 a passare il turno); le vincenti saranno poi in campo per la Final Four del 25-26 maggio.

