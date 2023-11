Si apre questa sera, con l'anticipo del PalaSimula di Sassari tra Torres e Sant'Orsola, l'ottavo turno della Serie C Unica di basket maschile (palla a due alle 19).

Domani (19.30) scende invece in campo la capolista imbattuta Ferrini Delogu Legnami, che al PalaSant'Elena dovrà evitare distrazioni contro Il Veliero Calasetta per centrare il settimo sigillo stagionale.

Domenica le altre tre sfide: alle 18.30, a Quartu, scendono in campo Antonianum ed Elmas in una sfida che si preannuncia equilibrata: entrambe le formazioni appaiono infatti in crescita. Soprattutto i biancazzurri di Bogo, reduci dall'ultima, straripante affermazione sul campo del Cus Sassari.

Dopo il turno di riposo torna in campo l'Innovyou Sennori, che alle 18.30 riceve la visita del fanalino di coda Astro con l'obiettivo di scalare posizioni in classifica.

Match interessante anche al PalaEsperia di Cagliari, dove la sorprendente Olimpia vicecapolista attende il Cus Sassari. I "Pumas" di Zucca cercano un'altra affermazione per mantenere il ritmo del battistrada Ferrini, ma dovranno guardarsi dalle capacità realizzative di Spanu, principale arma offensiva degli universitari.

Settimana di riposo, infine, per la Dinamo Academy Alghero.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 12, Olimpia Cagliari 10, Sant'Orsola Sassari e Torres 8, Antonianum, Elmas, Innovyou Sennori, Il Veliero Calasetta e Dinamo Academy Alghero 6, Cus Sassari 2, Astro 0.

