Il piatto forte nel menù del 6° turno del campionato di Serie C è lo scontro al vertice tra Ferrini Delogu Legnami e Olimpia Cagliari, in programma sabato (ore 20) al PalaSant'Elena di Quartu.

Appaiate in vetta a quota 8 punti (ma con i biancoverdi di Cocco ed Elia che hanno disputato una gara in meno, osservando il turno di riposo lo scorso weekend) le due compagini si affronteranno per conquistare la vetta solitaria.

Da una parte l'esperienza di un collettivo guidato da Graviano e Samoggia, senza dimenticare l'inossidabile Pedrazzini. Dall'altra i Pumas di Roberto Zucca, sorpresa del campionato, pronti a mettere ancora in vetrina i giovani talenti Pili, Tocco e Piras, tra gli altri.

Altre tre sfide in programma domani: alle 17.30 il PalaSimula di Sassari ospita il derby tra la Torres e il Cus. Alle 18.30, invece, la matricola Innovyou Sennori deve vedersela con un Sant'Orsola rinfrancato dall'ultima, netta affermazione sull'Astro. A caccia di punti interni anche la Dinamo Academy Alghero, che alle 20 riceve la visita della Manitech Elmas.



A far calare il sipario, domenica alle 18.30, è il match del PalAntonianum tra i biancoazzurri di Bogo e Il Veliero Calasetta. Turno di riposo per il fanalino di coda Astro, unica squadra ancora ferma a quota zero.

Classifica. Ferrini Delogu Legnami e Olimpia Cagliari 8, Il Veliero Calasetta, Dinamo Academy Alghero e Sant'Orsola Sassari 6, Manitech Elmas, Innovyou Sennori e Torres 4, Cus Sassari e Antonianum Quartu 2, Astro 0.

© Riproduzione riservata