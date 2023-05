Primi verdetti dalle semifinali playoff della C Silver di basket. La Ferrini Delogu Legnami, capolista al termine della fase a orologio, ha vinto 65-76 (10-21; 25-37; 43-55) nella gara2 giocata stasera in casa del Sant’Orsola e ha conquistato un posto in finale. Pedrazzini e compagni, che sabato si erano imposti 93-83 tra le mura amiche della palestra Sant’Elena, avranno ora un po’ di tregua, visto che per decidere l’altra semifinale occorrerà giocare la “bella”. Il Veliero Calasetta, che in gara1 si era imposto 81-66 sul proprio campo, stasera a Ploaghe è stato travolto col punteggio di 89-59 dalla Sef Torres.

Sant’Orsola-Ferrini. Tra i quartesi, decisivo Pedrazzini, autore di 29 punti, in doppia anche Graviano (11) e Marras (11), mentre ai sassaresi del Sant’Orsola non sono stati sufficienti i 20 punti di Puggioni e i 13 di Pilo. “Partita intensissima. Siamo riusciti ad arrivare sino al +17 e a contenere il loro rientro sino al +2, dove è arrivata la bomba, una delle 6, provvidenziale di un superlativo Pedrazzini. Ottima prova di squadra, adesso un meritato riposo in attesa della vincente di gara 3 tra Calasetta e Torres”, ha commentato il presidente della Ferrini, Alberto Zoncheddu.

«È stata una partita molto dura, ma la difesa ha tenuto per 40’, anche quando a un certo punto loro hanno provato a metterla sul piano dell’intensità fisica. Siamo sempre stati concentrati, è stata una grandissima prova di squadra e siamo contenti di averla chiusa in due gare perché così possiamo riposare nel weekend prima della serie finale», ha commentato Maurizio Pedrazzini.

Calasetta-Torres. Vittoria netta della Torres, che ha dilagato fino al +30 (89-59) trascinata da Dore, Spano e Pisano. Non è stato, invece, il Calasetta delle grandi occasioni e coach Danilo Magiera non ha cercato giustificazioni: «Siamo stati troppo molli, abbiamo giocato male e concesso troppe conclusioni. Nei primi due quarti siamo andati punto a punto, loro strappavano e noi a inseguire, ma non siamo mai stati in vantaggio. Poi nel terzo quarto noi abbiamo segnato una manciata di punti e loro una trentina, hanno scavato il solco con un parziale nettissimo anche perché abbiamo concesso troppi tiri da tre, che sono la loro specialità. Ci siamo disuniti, innervositi e persi».

Sarà dunque gara3, in programma a Calasetta alle 18 di sabato 20 maggio, a decidere la serie e il nome di chi raggiungerà la Ferrini, già ai nastri di partenza della finale.

