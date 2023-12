Cinecittà si rivela amara per l'Esperia. I granata cedono per 71-59 in casa della Carver e si congedano dal 2023 con la seconda sconfitta consecutiva nel campionato di Serie B Interregionale.

Serata storta per la squadra di Manca, vittima delle triple di Pagnanelli (top scorer avversario con 19 punti) e di ben 17 palle perse. Ma a pesare negativamente sul bilancio finale è stata anche la prima serata in ombra di Thiam, a referto con soli 4 punti.

La gara. La sfida si apre con due triple consecutive a referto di Kucan (7-2 in favore degli esperini). La Carver si scuote e replica con un break di 10-2 che le consegna il vantaggio. Per tenersi in linea di galleggiamento in una gara fatta di strappi improvvisi, i cagliaritani si affidano all'intraprendenza di Picciau (15 pari), ma i laziali sorpassano proprio sulla prima sirena grazie al tap-in di Taurchini (19-17).



Nel secondo periodo gli esperini faticano a trovare antidoti difensivi per fermare Pagnanelli, ispiratore del +5 Carver che porta Manca a spendere il timeout. Le esecuzioni di Sanna e compagni sono macchinose e sporche, e la panchina non riesce a fornire un contributo sostanzioso. I padroni di casa ringraziano, e pur non fornendo una prova trascendentale, a metà partita conservano il vantaggio (34-29).

Il -2 trovato in apertura di secondo tempo si rivela illusorio: nell'attacco dell'Esperia fioccano ancora le palle perse, ma a differenza del primo tempo, la Carver alza le percentuali dall'arco e tenta la fuga. L'orgoglio di Potì consente di restare in scia, ma le due "bombe" consecutive di Benincasa nei primi possessi dell'ultimo quarto spaccano definitivamente la partita. La Carver vola sul +11 e non si volta più fino alla fine, conducendo in porto il successo sul 71-59 finale.

La sconfitta costa all'Esperia il sorpasso in classifica proprio a opera dei capitolini, ora quinti a quota 16 punti. Le sconfitte di Valdiceppo e Viterbo, tuttavia, rinfrancano i granata, sempre distanti solo 2 lunghezze dal quarto posto che varrebbe l'accesso alla Poule Gold dei playoff. E il 7 gennaio il campionato ripartirà proprio con lo scontro diretto contro la compagine umbra.

Carver-Esperia 71-59

Carver Roma: Di Bello 16, Ciancaglini, Afeltra ne, Benincasa 8, Galli 7, Taurchini 10, Vitti, Fucek 2, Pagnanelli 19, Ranucci, Lucarelli 9. Allenatore Tretta

Esperia Cagliari: Cabriolu 2, Mercenaro, Kucan 13, Floridia 6, Potì 14, Thiam 4, Picciau 11, Locci 2, Tocco ne, Sanna 7. Allenatore Manca

Parziali: 19-17; 34-29; 52-47

© Riproduzione riservata