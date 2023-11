Seconda vittoria nel campionato di Serie B Interregionale per l'Esperia Cagliari, che dopo il blitz di Perugia, passa anche a Mondragone per 83-68. Con una rotazione ridotta a causa delle pesanti assenze di Potì e Spizzichini, a trascinare i cagliaritani ci ha pensato il croato Kucan, autore di 23 punti. A spalleggiarlo un ottimo Floridia (19).

Contro la Cenerentola del Girone F, composta da giovani (ma acerbi) talenti tra i 19 e i 24 anni, i granata hanno subito mostrato i muscoli in avvio, scappando sul 25-14 nel primo quarto con i canestri di Kucan e chiudendo al 10' con 12 punti di vantaggio (30-18).



Nel secondo periodo i cagliaritani non si sono limitati a gestire il vantaggio, ma lo hanno aumentato toccando anche il +14 con Sanna. Sembrava il preludio a una larga affermazione, invece in avvio di secondo tempo le cose si sono complicate: Mondragone ha preso fiducia con un parziale che l'ha riportata a un solo canestro di distanza dagli avversario (Niccolai a segno per il 41-40).

Dopo aver corso il rischio, l'Esperia non si è scomposta e ha ripreso a macinare gioco, piazzando un break di 8-0 che ha permesso di indirizzare nuovamente la partita. Nel finale le triple di Villani e Sanna hanno chiuso definitivamente la contesa, consegnando due punti di valore. Anche perché alle porte c'è la difficile sfida interna contro la corazzata Virtus Roma (sabato, ore 17).

Mondragone-Esperia 68-83



Centro Basket Mondragone: Niccolai 16, Ogbodu ne, Verazzo 11, Corvino, Sannino ne, Miaffo 15, Puoti 11, Mrgic 4, Okoro 3, Ndubuisi 4, Lawal 2, Spera 2. Allenatore Di Lorenzo

Esperia Cagliari: Pili 2, Cabriolu 3, Kucan 23, Floridia 19, Potì ne, Villani 11, Picciau 11, Locci 2, Tocco, Sanna 12. Allenatore Manca



Parziali: 18-30; 30-41; 52-58

© Riproduzione riservata