I playoff di Serie C Unica potrebbero emettere il loro secondo verdetto, oppure regalare la terza "bella" dei quarti di finale. Giovedì (palla a due alle 20.45, arbitri Mura e Seu) Antonianum e Olimpia Cagliari si affrontano al Palasport di via Monsignor Angioni a Quartu per l'unica Gara 2 che non era andata in scena nel sabato di Pasqua.

I biancazzurri di coach Bogo sono in vantaggio per 1-0 nella serie per effetto del blitz firmato lo scorso 24 marzo a Monte Mixi (75-72 con 20 punti di Onnis, 13 a testa per Passa e Jordan).

Una nuova affermazione permetterebbe ai quartesi di affrontare la difficile ma stimolante sfida in semifinale contro l’Innovyou Sennori, grande favorita per la promozione e già qualificata in virtù del 2-0 rifilato alla Dinamo Academy Alghero. L’Olimpia, dal canto suo, farà di tutto per strappare l’eventuale “bella” da disputare domenica (20.30) a Cagliari.

Per sabato sono in già in programma due Gare 3: Ferrini Delogu Legnami-Il Veliero Calasetta (18.30) e Torres-Sant’Orsola (17.30).

