Riparte oggi il lungo weekend di basket regionale. Nei tre campionati siamo ormai arrivate alla fase cruciale della stagione.

Serie B Femminile. Ancora dieci giorni e sarà tempo di playoff. Intanto, nei prossimi 4 giorni spazio ai recuperi, prima della seconda fase. Stasera si parte con Chelu Coofee&More Elmas-San Salvatore (decima di ritorno, ore 21). Domani, invece, si recuperano Mercede-Su Planu (terza di ritorno, ore 18) e Antonianum-Nulvi (settima di ritorno ore 18.30). Domenica Nulvi-Basket Quartu (undicesima di ritorno, ore 17). Infine, lunedì San Salvatore-Antonianum (terza di ritorno, ore 20.15).

Divisione Regionale 1. Ultimo impegno di regular season. Da segnalare le sfide playoff di Ozieri e Alghero. Le due squadre in vetta, La Casa del Sorriso Su Planu (che ha però una gara da recuperare rispetto alla diretta concorrente per il primo posto e gli scontri diretti a favore) e San Salvatore giocheranno in casa. Il quadro dell’undicesima giornata di ritorno: Demones Ozieri-Genneruxi, domani ore 18.30; Iglesias-Carbonia, domani ore 18.30; Klass Coral-San Sperate, domani ore 18; San Salvatore-Terralba, domenica ore 20; La Casa del Sorriso Su Planu-Oristano Basket, domenica ore 19; Atletico Cagliari-Astro, domenica ore 19.30.

Divisione Regionale 2. Al Sud le rivincite degli ottavi di finale playoff, mentre al Nord scontro interessante tra Aurea Sassari e CMB Porto Torres. Sud. Il programma di gara 2 degli Ottavi di Finale: Carbonia-Mogoro, domenica ore 19 (situazione 0-1); Su Planu-Basket Quartu, lunedì ore 21 (0-1); Assemini-Sinnai, domenica ore 19 (1-0); Poetto Gruppo Ena-Primavera, domenica ore 21.30 (1-0); Beta-Carloforte, domani ore 18.45 (0-1); Azzurra Oristano-Spirito Sportivo, domani ore 18.30 (0-1); Serramanna-Jolly, domenica ore 18.30 (0-1); Genneruxi-Condor, domenica ore 19 (0-1). Nord. Le partite dell’ottava giornata del girone di Ritorno: Santa Croce Olbia-Basket 90 Masters, domani ore 19; Sennori-SAP Alghero, domani ore 18.30; S. Elene-Pall. Nuoro, domani ore 18; Aurea Sassari-CMB Porto Torres, domani ore 19.10; Basket Nulvi-Arzachena, domani ore 18. Riposa New Basket Ploaghe.

