Ricaricate le batterie in occasione delle festività pasquali, nel fine settimana si ritorna in campo nei principali tornei cestistici regionali.

Serie B Femminile. Già sicure del pass per la semifinale Virtus Cagliari, Cus Cagliari e Antonianum Quartu, domani si deciderà anche l’ultima squadra tra Mercede Alghero e San Salvatore Selargius. In programma la “bella”, partendo da una situazione nel quale nelle altre due sfide è sempre stato rispettato il fattore campo. La palla a due, al palaCorbia di Alghero, è prevista per le 18. Nel fine settimana al via anche i playout. La prima giornata prevede Basket Quartu-Condor Monserrato, con inizio alle 20.

Divisione Regionale 1. Nel weekend il via ai playoff e ai playout. Ecco il quadro completo delle gare. Playoff: La Casa del Sorriso Su Planu-San Sperate, domenica ore 20; San Salvatore Selargius-Genneruxi, domenica ore 20; Atletico Cagliari-Klass Coral Alghero, domani ore 18; Demones Ozieri-Carbonia, domani ore 18.30. Playout (1° giornata di andata): Iglesias-Astro, domenica ore 20.30; Oristano Basket-Terralba, martedì ore 19.30.

Divisione Regionale 2. Nel girone Sud continuano le gare dei playoff promozione. Ieri sono scese in campo, per gara 1, Mogoro e Condor Monserrato, con la vittoria casalinga dei mogoresi per 79-67. Grande equilibrio nel corso dei primi due quarti (34-34 al 20’). Mogoro attua il break nella terza frazione, chiusa sul 57-46. Vantaggio consolidato negli ultimi 10’ di gioco e pronostico rispettato. Miglior realizzatore della gara è Claudio Piras, tra i padroni di casa, con 28 punti. Domani in programma l’ultima gara 1 dei quarti, tra Spirito Sportivo e Sinnai, con inizio alle 21.30. Al Nord, invece, si gioca la decima giornata di ritorno. Il quadro delle partite: Aurea Sassari-Nulvi, domani ore 20; Santa Croce Olbia-CMB Porto Torres, domani ore 19; S. Elene-Sap Alghero, domani ore 17; Pallacanestro Nuoro-Basket 90 Masters, domani ore 19; Sennori-New Basket Ploaghe, lunedì ore 20.30.

