Altro colpo di mercato in casa Techfind Selargius. Stavolta, il San Salvatore ha messo nel mirino la play ventitreenne Samira Berrard, trevigiana che arriva in giallonero dopo aver chiuso l’ultima A2 femminile di basket con la casacca dell’Umbertide.

Berrard, che con la squadra della propria città aveva completato la serie di promozioni che l’avevano portata dalla C all’A2, nonostante la giovane età vanta anche un’esperienza anche nel Moncalieri, club in cui era approdata nel 2018 e con cui nel 2021 era arrivata in A1. La stagione nella massima serie, tuttavia, era stata segnata dall’infortunio a un legamento crociato. Ma, dopo il ritorno in campo con il sodalizio umbro, ora è pronta a sposare la causa selargina.

Il coach. «Sono veramente contento dell’arrivo di Samira. La seguo da anni, mi è sempre piaciuto il suo modo di giocare. È molto abile ad attaccare nell’uno contro uno e a costruire delle situazioni di vantaggio per le compagne. Ciò che la contraddistingue, inoltre, è un grandissimo carattere. Viene da due infortuni gravi, ma ciò che mi ha colpito di lei è la voglia di dimostrare quanto questi incidenti siano solo un lontano ricordo. Sarà senz’altro una pedina fondamentale per la nostra squadra, l’aspetto qui a Selargius per iniziare insieme una nuova avventura», ha dichiarato coach Simone Righi commentando l’arrivo di Berrard, che in carriera ha anche partecipato al camp Basektball Without Borders di Los Angeles, con giocatori ed ex-giocatori Nba e Wnba.

La new entry. «L’ago della bilancia è stato sicuramente l’allenatore, Simone Righi, che al telefono mi ha fatto subito un’ottima impressione, mi ha parlato degli obiettivi della squadra e di cosa si aspetta da me, e questo mi ha motivata molto e mi ha anche incuriosita. Essere stata cercata e avermi fatta sentire parte del progetto mi ha fatto capire che sarebbe stata la scelta migliore. Ho sempre sentito parlare molto bene di Selargius e di Cagliari come ambiente cestistico. Tutti mi hanno detto che sicuramente mi troverò bene e che è un bellissimo posto», ha svelato la nuova giocatrice della Techfind, Samira Berrard. «Dentro al campo cerco di essere molto energica, con tanta voglia di fare e di lottare per la squadra, prendo fiducia da una buona difesa ed esultando molto riesco a caricarmi ancora di più e buttare fuori un po’ di tensione. Inoltre, mi piace gestire il gioco e fare canestro in penetrazione, visto che sul tiro da fuori c'è ancora molto su cui lavorare».

La playmaker ha parlato anche di vita privata e obiettivi futuri: «Fuori dal campo sono decisamente più tranquilla. Studio, leggo molto, guardo serie tv, cucino e sicuramente cercherò di andare al mare quando potrò, perché la sento come una cosa terapeutica. Obiettivi? Vorrei riuscire a rientrare al 100% in quella che è l’ottica di una stagione, affrontarla al meglio cercando di dare sempre il massimo ogni giorno. Da play, vorrei tornare a sentire di avere in mano la squadra e gestirla al meglio crescendo insieme alle mie compagne, in modo da fare bene ad ogni partita. E lavorerò per avere la fiducia completa dell’allenatore. Obiettivi di squadra? Centrare i playoff e mi piacerebbe anche riuscire a raggiungere la Coppa Italia. Lavoreremo sodo per dare filo da torcere a tutti ad ogni partita e magari essere la mina vagante tra squadre più attrezzate».

