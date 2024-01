La Techfind vuole riprendere la marcia. Gli ultimi due match contro le battistrada Derthona e Valdarno hanno portato in dote altrettante sconfitte. Ma i segnali positivi, specie nell'ultima gara, non sono mancati. Ed è dunque in un clima di fiducia che la Techfind Selargius si appresta ad affrontare la trasferta in casa della San Giorgio Mantova nel 16° turno della Serie A2 Femminile di basket (domenica, ore 16).

Per le giallonere, già qualificate alle Final Eight di Coppa Italia, si tratta di uno scontro diretto: le due squadre occupano rispettivamente la 7° e 6° piazza in classifica, entrambe a 18 punti. Per non perdere il treno del quartetto di testa sarà necessaria una vittoria, anche perché la Use Empoli (5°) ha gli stessi punti in classifica e scalpita per i due punti.

«L'esito della gara contro Valdarno ci ha lasciato l’amaro in bocca», afferma il capitano Silvia Ceccarelli, «abbiamo condotto per gran parte della gara ma non siamo riuscite ad essere concrete nei momenti decisivi. In ogni caso, riguardare e analizzare i video ci ha fatto capire che, a prescindere dal risultato, siamo riuscite a fare tante buone cose e a giocarcela alla pari con una delle migliori squadre del girone. Da questo dobbiamo prendere fiducia per affrontare con determinazione i prossimi incontri».

Mantova è formazione attrezzata per dire la sua in zona playoff. Nel roster di coach Purrone figurano nomi importanti come l'ex Veronica Dell'Olio e Marida Orazzo, due stagioni fa punto di forza della Dinamo Sassari in A1: «In settimana abbiamo lavorato bene», spiega, «ci siamo concentrate sugli aspetti del nostro gioco che sono andati meno bene lo scorso sabato, e su come affrontare tatticamente le nostre prossime avversarie. Dovremo essere brave a limitare le loro ottime individualità e attaccare con decisione la loro difesa contenitiva, consapevoli del fatto che probabilmente sarà un’altra partita ad alta intensità, dove sarà fondamentale rimanere concentrate per tutti e 40 i minuti».

