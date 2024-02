Ad una settimana dallo scontro tra le prime due della classe, Virtus e Cus Cagliari, nessuna sorpresa dalla nona di ritorno del torneo di Serie B Femminile. Vincono entrambe, mentre nella lotta per il terzo posto l’Antonianum si impone nello scontro diretto.

In attesa del big match. Vincono, dunque, le due cagliaritane. Le virtussine hanno pochi problemi contro Su Planu, superato con il punteggio di 16-83. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico concedono poco alle avversarie e chiudono la gara già nelle prime fasi. Tutte a referto in casa Virtus, con Diana Valtcheva, a quota 19 punti, miglior realizzatrice. Le universitarie, invece, si impongono in casa contro la Chelu Coffee&More Elmas per 61-46. Cus sul +6 all’intervallo (30-24 al 20’) e vantaggio che va in doppia cifra nel corso della terza frazione, in favore della compagine guidata da Federico Xaxa (45-33 al 30’). Gli ultimi 10’ sono di controllo. Miglior realizzatrice è Caldaro, del Cus Cagliari, con 15 punti. Fari puntati, ora, sul big match della prossima giornata, con la Virtus che ospiterà il Cus, sabato alle 18.

La lotta. Nella contesa per la terza posizione, un passo importante lo fa l’Antonianum che batte la Mercede Alghero 78-65. Avvio tutto delle ospiti, che all’intervallo sono avanti di 9 lunghezze (33-42). Quartesi che iniziano il lento recupero nel terzo quarto, arrivando al -3 (51-54). Spallata decisiva, da parte delle ragazze allenate da Tony Atella, negli ultimi 10’, nel quale ribaltano la situazione, chiudendo sul +13 finale. Antonianum trascinato da Ljubenovic, miglior realizzatrice con 33 punti.

Le altre. Colpo esterno del Condor Monserrato che espugna il parquet del Nulvi per 61-69 e ottiene la seconda vittoria stagionale. Monserratine che sono avanti all’intervallo (25-29), allungano dopo il riposo lungo (36-52 al 30’) e contengono il ritorno delle padroni di casa nel finale. Condor trascinato dal tandem Serra-Locci, le migliori con 27 e 25 punti. Infine, vittoria dell’Astro che si impone per 83-29 contro il Basket Quartu. Per le padroni di casa, trascinate da Meloni (19 punti per lei), è la decima vittoria nel campionato.

© Riproduzione riservata