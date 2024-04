L'Esperia si congeda dal pubblico amico con una larga vittoria. Nel penultimo turno di B Interregionale di basket, i granata travolgono Teramo a Monte Mixi e incassano la seconda vittoria consecutiva dopo il blitz di sette giorni fa a Pescara.

Dopo un avvio traumatico (14-0 avversario e primo canestro dal campo dopo quasi 6 minuti), gli uomini di Manca hanno girato l'inerzia dalla loro parte sfoderando convinzione e intensità. Top scorer Floridia (18 punti), alle sue spalle Kucan con 17.

La gara. Partenza falsa per i granata, che soffrono l'immediata intensità dei rivali, capaci di bucare con fin troppa la facilità la difesa (break di 14-0). Dopo aver lungamente litigato col canestro, i padroni di casa stappano il canestro dopo 5 minuti con due liberi di Kucan, ma poi non si fermano più, siglando un contro parziale che li porta prima a pareggiare con Sanna, poi a mettere la testa avanti al 10' grazie all'ottimo impatto di Picciau in uscita dalla panchina.

Nel secondo periodo la sfida si fa più lenta ed equilibrata. Almeno inizialmente. Il tecnico teramano Gramenzi opta per la difesa a zona, ma l'Esperia non si lascia sorprendere: alzando ulteriormente l'intensità in zona difensiva, i cagliaritani forzano una lunga serie di palle perse degli avversari, e con una nuova fiammata in attacco arrivano a toccare il massimo vantaggio sul +11 (canestro di Kucan in contropiede solitario). Teramo rosicchia qualche punticino prima della pausa lunga tornando sul -7, ma in avvio di terzo periodo si stacca nuovamente sotto i colpi di Kucan e Cabriolu. Gramenzi chiama timeout, ma non riesce a impedire ai cagliaritani di prendere il largo: dopo aver toccato il +20, Potì e compagni chiudono i conti definitivamente nella prima parte dell'ultimo quarto con un nuovo break di 15-5.

Esperia-Teramo Basket 91-63

Esperia Cagliari: Angius, Cabriolu 2, Mercenaro ne, Kucan 17, Floridia 18, Potì 14, Thiam 4, Picciau 18, Locci 9, Tocco 2, Corsi ne, Sanna 7. Allenatore Manca

Teramo a Spicchi: Moretti 10, Trovarelli 30, Massotti 4, Di Gregorio, Prenga 10, Guardigli, Di Paolo 2, Di Febo 7, Zalalis ne. Allenatore Gramenzi

Parziali: 18-17; 41-34; 68-45

