Inizia male il cammino dell'Esperia nei play-in "Silver" della Serie B Interregionale. I granata incappano in una serata negativa e cedono nettamente sul parquet dell'Attila Porto Recanati, co-capolista della fase a orologio (79-62).

Giunta nelle Marche senza il capitano Villani, la squadra di Manca ha tenuto testa ai rivali solo nei primissimi minuti di partita (Thiam e Locci a segno per il -1, 8-7). Poi, per i padroni di casa, si è scatenato il letale tiratore Montanari, che con 5 triple a referto tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto ha portato i suoi a toccare le 15 lunghezze di vantaggio.

Tramortita, l'Esperia ha provato a reagire affidandosi all'energia in uscita dalla panchina di Cabriolu: il playmaker ha condotto la reazione che ha permesso di dimezzare lo svantaggio, ma nel finale di secondo quarto i padroni di casa hanno preso nuovamente il sopravvento ispirati dalla produttività vicino a canestro del lungo argentino Gamazo, spesso vittorioso nel confronto diretto con l'esperino Thiam (42-26 al 20').

Nel secondo tempo i cagliaritani sono tornati in campo con maggiore aggressività, e nei primi 3 minuti ha piazzato un break di 7-0 che ha restituito entusiasmo. Anche in questo caso, però, la reazione non ha avuto seguito. Porto Recanati ha saputo tenere saldamente in mano l'inerzia del match, e dopo aver ristabilito le distanze al 30' col canestro a fil di sirena di Anibaldi (57-41), è scappata via senza più voltarsi nell'ultimo periodo, toccando anche il +20 prima di concedersi qualche minuto di ordinaria amministrazione nel finale.

L'Esperia proverà a rifarsi sabato prossimo, quando a Monte Mixi riceverà la visita dell'Amatori Pescara.

P. Recanati Basket-Esperia 79-62

Attila P. Recanati: Mancini 9, Balilli 4, Marcone, Losinski, Gamazo 21, Cingolani, Redolf 12, Trentini 2, Gulini 6, Montanari 17, Anibaldi 8. Allenatore Scalabroni

Esperia Cagliari: Cabriolu 11, Mercenaro 3, Kucan 20, Floridia 4, Potì 3, Thiam 10, Picciau 2, Locci 4, Sanna 5. Allenatore Manca

Parziali: 19-12; 42-26; 57-41

© Riproduzione riservata