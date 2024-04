Ancora una trasferta sulle rive del Mar Adriatico per l’Esperia Cagliari, di scena sabato (palla a due alle 17) sul parquet dell’Amatori Pescara per il terz’ultimo turno dei play-in “Silver” della Serie B Interregionale.

Messe da parte ormai tutte le ambizioni di aggancio alla zona playoff (la distanza è di 6 punti), i granata vogliono comunque trarre il massimo dagli ultimi impegni prima di mandare i titoli di coda su una stagione ampiamente positiva.

La squadra di Manca si troverà di fronte un avversario che coltiva ancora degli importanti obiettivi di classifica: gli abruzzesi sono infatti secondi con 12 punti a pari merito con Ferentino, Carver e Viterbo, e chiedono strada per accedere alla post season. L’Esperia, invece, punta a bissare il successo casalingo ottenuto lo scorso 9 marzo (68-58): «Mi aspetto una partita tosta», dice l’ala Riccardo Picciau, «Pescara è una buona squadra. All’andata, a parer mio, avevano preparato la partita molto bene mettendoci spesso in difficoltà. Sarà una partita dura, ma che giocheremo fino alla fine punto dopo punto, per tornare a casa con una vittoria».

L’inevitabile differenza di motivazioni non sarà un problema. L’Esperia ha ancora tanto da dire: «In questo finale abbiamo voglia di dimostrare chi siamo», conclude Picciau, «giochiamo per la nostra città e per i nostri tifosi che non ci abbandonano mai: sono loro la nostra vera motivazione per finire il campionato in bellezza».

