Rimangono in solitaria le due capolista dei gironi del campionato di Promozione regionale di basket. Al Sud, il Jolly Dolianova vince e approfitta della gara rinviata da Iglesias per rimanere da solo al comando, mentre al Nord la Demones Ozieri mantiene due punti di vantaggio sulla Pallacanestro Nuoro.

Sud. Come già anticipato, non gioca Iglesias e il Jolly, con il colpo esterno sul campo del Poetto (53-59) balza al comando della classifica in solitaria. Ai cagliaritani non bastano i 19 punti messi a segno dal solito Farci, contro una squadra ormai solida che ha portato a casa la quinta vittoria nelle ultime 5 gare. Alle spalle si consolida in terza posizione lo Spirito Sportivo, dopo la vittoria per 65-49 sul Terralba, al quale non basta un Pau da 20 punti personali. Positiva anche la giornata del Condor Monserrato, vittorioso in casa del Basket Quartu per 71-75. Tra i monserratini il top scorer della gara, Fiorellino con 22 punti. Chiude il quadro del girone la bella vittoria del Genneruxi contro il Serramanna (57-44) e quella del Sinis contro il Madas Siliqua, per 66-56.

Nord. Non perde un colpo la Demones Ozieri che prosegue la fuga in classifica grazie alla vittoria contro il CMB Porto Torres (80-67, con un Longu da 27 punti personali). Alle spalle, si mantiene sempre a due punti di distanza la Pallacanestro Nuoro che vince il derby cittadino contro la Ichnos per 86-55. Tutto secondo pronostico e padroni di casa che chiudono con il miglior marcatore, Bassanello con 19 punti. In terza posizione si stabilizza la Aurea Sassari, reduce dalla vittoria esterna, sul campo del Sant’Orsola, per 58-84. Partita dominata dai sassaresi, che hanno in Lusso come miglior realizzatore Lusso con 14 punti. Chiude il quadro delle gare la vittoria, sul filo di lana, della 80&Co. Ozieri contro il Basket Nulvi. Tra i padroni di casa da segnalare i 26 punti messi a segno da Mastinu.

