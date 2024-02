Scontro diretto in zona playoff per la Techfind Selargius, di scena in casa dell'Use Rosa Scotti Empoli nel 19esimo turno della Serie A2 di basket Femminile (sabato, ore 20.30).

Le ultime due vittorie consecutive su Carugate e Moncalieri hanno dato nuova linfa al quintetto di Righi, che ha ripreso quota in classifica issandosi al 6° posto con 22 punti. Ma dopo aver affrontato due compagini impelagate nella lotta salvezza, stavolta le selargine si troveranno di fronte una compagine in piena zona playoff: ottava con 20 punti, Empoli è infatti squadra temibile e abituata a lottare ai vertici della classifica.

«Le ultime due prestazioni sono state dettate soprattutto dal cuore di nostra squadra», fa sapere l'ala del San Salvatore, Laura Reani, «nonostante tutti gli acciacchi siamo riuscite a restare compatte e giocare la miglior pallacanestro possibile». Senza Granzotto e Berrad, due pedine chiave del backourt, a dare un solido contributo ci stanno pensando le under: da Ingenito a Corongiu, passando per Corso, Lapa e Valenti: «Si stannor rivelando fondamentali in questa fase», conferma, «ma a dire il vero è da inizio anno che si fanno in quattro per venire a tutti gli allenamenti. Non hanno mai mollato, e lo spazio che viene concesso loro è più che meritato».

Ora c'è da pensare a Empoli, squadra in cui brilla il talento dell'ex Katrin Stoichkova. Nella gara d'andata, disputata al PalaVienna lo scorso 14 novembre, ad avere la meglio fu la Techfind grazie ai 27 punti (con 7/8 dall'arco) di Silvia Ceccarelli: «Affrontiamo una squadra tosta, specie quando gioca in casa. Daremo comunque il massimo per giocarcela al meglio e dare del filo da torcere alle avversarie. La classifica? La guardo poco», conclude Reani, «l'importante è divertirsi e i risultati arriveranno di conseguenza».

