La Techfind Selargius inaugura l’era Amadasi. Dopo l’esonero di coach Righi e la promozione della sua ex assistente, la formazione giallonera fa tappa in casa della CLV Limonta Costa Masnaga, vice capolista della Serie A2 Femminile (domenica, palla a due alle 16).

La sosta pasquale è venuta in soccorso dell’allenatrice selargina, che ha avuto una settimana in più per lavorare sulla testa di una squadra in serie negativa da 3 turni e reduce dal pesante -31 casalingo incassato contro Broni: «Mi sembrava giusto impostare un lavoro in continuità rispetto alla gestione precedente», afferma, «la pausa ci ha permesso di eliminare le tossine dell’ultimo periodo. La squadra è carica e non vede l’ora di lasciarsi alle spalle la sconfitta contro Broni. Ho cercato di lavorare sulla fiducia e sulla consapevolezza: le ragazze hanno fatto bene per larghissima parte di questa stagione e possono riprendere a farlo».

Nonostante le ultime tre sconfitte, la Techfind è sempre al 6° posto con 26 punti, a +4 sulla quota playoff: «Ma non guardiamo troppo la classifica», sottolinea Amadasi, «anche perché è un momento troppo particolare per noi. Pensiamo a una gara per volta, cercando di ritrovare le energie per andarci a prendere il miglior piazzamento possibile alla fine della regular season».

L’esordio del nuovo tecnico arriva proprio in una delle trasferte più difficili dell’intera stagione: Costa Masnaga è seconda, a -4 dalla capolista Derthona, con un bilancio stagionale di 19 vittorie e appena 4 sconfitte. Nonostante ciò, nel match d’andata ad avere la meglio furono proprio Ceccarelli e compagne col punteggio di 67-51 (24 punti di Granzotto, 20 di El Habbab). A tre giornate dalla fine della regular season è obbligatorio provarci: «Affrontiamo un gruppo che ha partecipato di recente le finali nazionali Under 19 e che gioca una pallacanestro fatta di ritmo e velocità. Dal canto nostro», conclude, «cercheremo di riprendere il filo dopo la gara giocata a intermittenza contro Broni».

