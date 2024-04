Dopo quattro sconfitte consecutive, la Techfind Selargius riassapora la vittoria. Nel penultimo turno della regular season di Serie A2 Femminile, le giallonere superano il fanalino di coda Stella Azzurra Roma per 68-54 e si assicurano il 6° posto nella griglia playoff.

Decisivo l'apporto di capitan Ceccarelli, a segno con 19 punti. Tra le note positive anche l'apporto a rimbalzi di Reani ed El Habbab, e il rientro dopo due mesi di assenza di Granzotto, che ha chiuso con 6 rimbalzi e 4 assist. Riposo per Mura, ancora alle prese con un risentimento muscolare. Rescissione di contratto consensuale, invece, con la lunga Pavrette, rientrata a casa per motivi familiari.

La gara. Decisa a lottare fino in fondo per difendere la categoria, la Stella Azzurra, guidata da Sasso, dimostra fin dagli inizi di voler vendere cara la pelle e nei primi 10 minuti replica colpo su colpo alle iniziative di un'ottima Reani chiudendo in parità a quota 21. Il primo vantaggio deciso delle selargine arriva nel secondo periodo: una buona circolazione di palla e l'impatto positivo della giovanissima Igenito in uscita dalla panchina permettono di andare sul +5 prima della pausa lunga (36-31).

Al rientro in campo le triple di Ceccarelli e Pandori infiammano il PalaVienna. Garofalo e Frigo, in casa capitolina, provano a rispondere, ma Selargius sfrutta bene il suo vantaggio vicino a canestro e chiude sul +7 (55-48) al 30'. Gli ultimi dieci minuti sono tutti a trazione giallonera: l’attacco romano si spegne, la Techfind invece capitalizza buona parte dei tiri aperti e chiude il match in anticipo. Finisce 68-54, con i due punti che consegnano al San Salvatore la certezza matematica di accedere ai playoff in sesta posizione.

San S. Selargius-Stella Azzurra 68-54

Techfind Selargius: Reani 10, El Habbab 7, Mura ne, Pandori 11, Berrad 9, Igenito 10, Granzotto 2, Valenti ne, Ceccarelli 19, Lapa, Porcu ne, Corongiu ne. Allenatore Amadasi

Stella Azzurra Roma: Brzonova 10, Comandini, Frigo 10, Ndiaye, Vicentini, Zangara 4, Pelka 3, Schena 6, Garofalo 8, Sasso 13. Allenatore Chimenti

Parziali: 21-21; 36-31; 55-48

