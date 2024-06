La A1 continua a pescare dall’Hermaea Olbia: dopo le giocatrici Virginia Adriano e Islam Gannar, approdate rispettivamente al Volley Bergamo e al Talmassons, fa il grande salto anche Stefano Cinelli, che entra nello staff tecnico della Igor Novara.

Agli ordini del grande Lorenzo Bernardi, Cinelli ricoprirà il ruolo di assistente allenatore, assistente preparatore atletico e sparring partner. «Arrivare in Serie A1 credo sia il sogno e l’ambizione di tutti quelli che fanno questo lavoro, e avere la possibilità e la fortuna di farlo in una realtà storica e blasonata come Novara è motivo di privilegio e orgoglio», dice attraverso i canali del club azzurro il tecnico calabrese, che in biancoblù nelle ultime due stagioni di A2 femminile di volley ha affiancato il coach Dino Guadalupi come vice e preparatore atletico.

«Lavorerò in uno staff di grandissimo livello, guidato da Lorenzo Bernardi che è stato una leggenda come giocatore e oggi un allenatore stimato, che ha vinto tanto nel maschile e che ha intrapreso al meglio la propria carriera nel femminile, lo scorso anno a Novara. Ci saranno tanti spunti per crescere per me: lavorerò quotidianamente – aggiunge Cinelli - per meritarmi la fiducia ricevuta e sfruttare al meglio questa grande occasione». Fresco di firma con l'Hermaea per il quarto anno consecutivo, Guadalupi dovrà cercare un nuovo vice. E chissà che non l’abbia già trovato.

