Le scorie mentali della finale di Supercoppa gettata al vento pesano sulla squadra sassarese. A Varese contro una formazione giovane, i biancoblù di Bucchi soccombono 87-81.

Confermate le assenze di Chessa e Gentile che si aggiungono a quelle di Treier e Devecchi. Un roster corto che ha pagato lo sforzo delle due gare di Supercoppa e anche l'uscita per 5 falli di Onuaku al 34'.

Una battuta d'arresto che lascia il segno, anche perché mercoledì si torna in campo per la Champions e arriva al PalaSerradimigni il Malaga.

La Dinamo parte col solito quintetto. Segue Varese nel ritmo forsennato e Robinson si trova a suo agio: 7 punti nel +7 sassarese, 8-15 dopo 8 minuti. I padroni di casa con i cambi Caruso e Ferrero riemergono e infliggono un break di 12-0 a un Banco dove invece i cambi faticano a carburare: 23-17 il primo quarto.

Sono Kruslin e Onuaku a svegliare la Dinamo che a sua volta piazza un controbreak di 10-0 riportandosi avanti. Ma Dowe in regia convince poco, mentre dall'altra parte dopo una serie di errori si sveglia Ross che con la tripla impatta: 31-31 al 14'. Sassar fatica, Varese è confusionaria, alla fine sono ancora Onuaku e Kruslina ridare spinta (+4) ma il gioco non decolla, Bendzius ha polveri bagnate e dall'altra parte Johnson è on fire: 41-38 a metà gara.

Al rientro la difesa biancoblù resta svagata e si prende due schiacciate da Owens e Johnson che trascina una Varese da corsa insieme a Ross: Sassari finisce addirittura a -12 al 26'.Coach Bucchi prova anche la zona ma è proprio la testa dei giocatori che non funziona e l'ultimo parziale è pesante: 70-55.

Nell'ultimo quarto c'è caos in campo, Sassari reagisce con carattere, trascinata da Diop e dal risvelio di Bendzius si avvicina sino al -3 con contropiede di Kruslin: 78-76 al 36'. Le energie però sono già in riserva e manca la lucidità mentale per gestire al meglio gli ultimi possessi.

I tabellini

Openjobmetis Varese: Ross 15, Woldetensae, De Nicolao 9, Reyes 4, Virginio ne, Ferrero 7, Brown 13, Caruso 10, Owens 8, Johnson 20. All. Brase.

Banco di Sardegna Sassari: Jones 4, Pisano ne, Robinson 18, Dowe 6, Kruslin 10, Gandini ne, Piredda ne, Bendzius Gentile ne, Raspino, Diop 13, Onuaku 17. All. Bucchi.

