Quasi al top della condizione in un momento della stagione dove i punti servono solo per i playoff scudetto. Non è poco, perché la squadra nelle ultime sei giornate ha stravolto la stagione: da un pericoloso +2 sul penultimo posto, che porta alla retrocessione, alla quinta posizione grazie anche agli scontri diretti con le formazioni che la appaiano in classifica: Trento (2-0), Brindisi (1-0 e +18) e Varese (0-1 e -6).

La Dinamo è insieme a Tortona la squadra che ha ottenuto più punti nelle ultime sei giornate: ben 10, frutto di cinque vittorie e una sola sconfitta.

Peccato che questo stato di grazia non possa essere sfruttato nelle altre competizioni, perché quando si decideva il destino in Champions e l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia, il Banco era ancora fragile sia per le assenze a rotazione, sia da un punto di vista mentale perché non riusciva a trovare continuità di rendimento e certezze tattiche.

Adesso il campionato si ferma per due settimane. Mercoledì inizia a Torino la Coppa Italia coi quarti di finale. A sfidare Milano è Brescia, che ha estromesso Devecchi e compagni dalla Final 8 col successo nel supplementare al PalaSerradimigni. Da allora per la Germani solo sconfitte. Al suo posto poteva esserci Sassari. Doveva esserci Sassari.

