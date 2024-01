Nessuna svolta in campionato verso i playoff scudetto. Il solito Banco da trasferta perde a Treviso 77-70 e anziché acquistare serenità in classifica capisce che la salvezza è ancora da conquistare. Tanto più che ora il saldo canestri è per i veneti. La Dinamo si è espressa a sprazzi, ma anche coach Bucchi non ha convinto nelle rotazioni, con qualche giocatore tolto troppo presto (Gombauld) e qualcuno tenuto troppo in campo (Kruslin). Gli 11 minuti concessi a McKinnie sembrano preludere a un ritorno sul mercato.

La cronaca - Resta sui blocchi di partenza la Dinamo che finisce sotto in doppia cifra: 13-3 al 5' con Allen protagonista. Solo Tyree trova spazio in attacco, ma l'ingresso dalla panchina del pivot Diop è una bella iniezione di energia: 21-18 alla fine del quarto.

Nella seconda frazione Olisevicius reagisce alla rimonta con sorpasso del Banco firmata dalle triple di kruslin e Tyree (+3 per i biancoblù) e consente a Treviso di andare al riposo avanti per un canestro: 39-37.

Nel terzo quarto riparte meglio la formazione veneta che riacquista il +9, ma il Banco si rifa sotto con tripla di Kruslin e un Gombauld attivo in attacco: 53-52 al 28'. L'uscita del centro francese e quella successiva di Jefferson e Tyree toglie sicurezza alla Dinamo che incassa un brutto parziale negli ultimi novanta secondi: 64-53 con bomba di Mezzanotte.

La confusione mentale del Banco continua nell'ultima frazione e la squadra di Bucchi sprofonda a -14 al 34'. Prova anche la zona 3-2 Sassari, ma gli errori di gestione palla sono troppi.

Jefferson e Tyree trascinano da soli la squadra a -5 a 52 secondi dalla fine, ma poi Tyree fa 0/2 ai liberi e commette il quinto fallo.

Migliori realizzatori Tyree e Gombauld con 15 punti a testa, 13 per Diop.

