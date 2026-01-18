Napoli espugna il PalaSerradimigni (78-84 il finale) e riporta la Dinamo troppo vicino alla zona pericolosa. Nella serata del ritorno emozionante di Achille Polonara (standing ovation per lui) e di una tifoseria carica, la squadra sassarese disputa una gara confusionaria e assolutamente insufficiente col play Pullen, ex di Napoli, che per la verità il coach Mrsic tiene troppo in campo sperando di non dover spremere un Buie non ancora al meglio. Eloquente la percentuale al tiro: 1/13. Molto bene invece Ceron e anche Mezzanotte (13 punti), che insieme a Vincini sono quelli che mettono energia con costanza, mentre Thomas va a corrente alternata (15 punti ma 6/12 al tiro).

CRONACA - Mrsic mette Pullen, Zanelli e Ceron (ottimo) in quintetto. Il Banco serve i lunghi spalle a canestro (4-0) ma Napoli ha esterni letali dall’arco come Flagg e Mitrou-Long (13 punti in un tempo). Vincini e Mezzanotte sono i più incisivi, Pullen quello che tira peggio (1/10) e Napoli è sempre lì, la gara resta equilibratissima per i primi due quarti tanto che nessuno riesce ad andare oltre il canestro pieno di vantaggio: 37-39 all’intervallo.

Nel terzo quarto Napoli tenta una prima fuga con la solita tripla di Mitrou-Long (47-54 al 27’) che viene momentaneamente ammorbidita dalla bomba di Thomas sulla sirena. Nell’ultima frazione però gli ospiti sono lucidi, Flagg è un killer: -13. Esce un Pullen davvero deludente ed entra Buie che insieme a Visconti propone un minibreak di triple per il -4 (76-80 al 38’) ma a Napoli basta difendere un paio di azioni per portarla via.

© Riproduzione riservata