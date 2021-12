Come previsto, salta anche il prossimo match, quello in programma al PalaSerradimigni domenica 2 gennaio contro il Trento. Colpa delle positività riscontrate nel gruppo squadra della Dinamo (sarebbero almeno quattro, forse anche di più) che hanno convinto l'autorità sanitaria a decretare la quarantena sino a lunedì 3 gennaio.

E' la seconda partita che la squadra sassarese salta. Avrebbe dovuto giocare domenica scorsa a Bologna contro la Fortitudo, ma nel gruppo emiliano erano state riscontrate positività e tutto è stato rinviato.

Non è la sola partita del quattordicesimo turno che non verrà disputata per colpa del Covid. La Legabasket ha infatti disposto il rinvio pure di Varese-Venezia e Tortona-Cremona. E resta da capire se Milano potrà scendere in campo visto che ha 11 positivi.

La Legabasket indicherà le date dei recuperi, ma a questo punto si rischia l'intasamento, perché il 9 gennaio è programmata l'ultima del girone d'andata che serve a stilare la classifica per individuare le migliori 8 che prendono parte alla Coppa Italia. Recuperare due partite e giocarne una terza nel giro di sei giorni sarebbe falsare la competitività del campionato.

O la Legabasket fa slittare di una settimana il quindicesimo e ultimo turno d'andata, o diventa grottesco cercare di chiudere entro il 9 gennaio per avere la classifica con lo stesso numero di partite giocate per tutti.

© Riproduzione riservata