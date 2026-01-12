Si è finalmente chiusa la vicenda Trapani che nelle ultime settimane ha avvelenato il clima del campionato e reso pessima pubblicità al basket italiano. Questa sera il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto "l’esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione".

Provvedimento che nasce dal considerare a gara-farsa contro Trento, chiusa dopo neppure 6 minuti perché era rimasto solo un ragazzino in campo, come partita "con una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria" e quindi come seconda rinuncia dopo il match non giocato contro la Virtus Bologna.

Inoltre vengono annullate "tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare". Significa che viene annullata anche la vittoria della Dinamo sui siciliani e quindi la squadra sassarese scende a 10 punti, con 2 soli punti di vantaggio su Reggio Emilia e 4 sulla coppia Treviso-Cantù. In compenso vista l'esclusione di Trapani ci sarà una sola retrocessione e non due.

