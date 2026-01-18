Standing ovation per Polonara al PalaSerradimigni: «Bentornato a casa»Ha salutato i tifosi e poi si è schierato con i compagni della Dinamo per l’inno
Standing Ovation e grande commozione per Achille Polonara che si presenta al PalaSereradimigni in tuta della Dinamo. Braccia alzate per salutare i tifosi e poi raggiunge i compagni e si schiera con la squadra per l’inno d’Italia. Un primo striscione recita: «Bentornato a casa Achille».
Il giocatore si sta riprendendo dopo il trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia mieloide. Polonara si trasferirà presto a Sassari e appena le condizioni lo consentiranno inizierà ad allenarsi.