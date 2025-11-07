Serie C Unica: il settimo turno tra derby, big match e una prima storicaSi parte al PalaSimula, dove la Dinamo Academy attende la Scuola Basket Carbonia
Il settimo turno del campionato di Serie C Unica propone un programma ricco di spunti, con quattro partite al sabato e un solo posticipo domenicale.
Si parte alle 17.30 al PalaSimula, dove la Dinamo Academy attende la Scuola Basket Carbonia: entrambe reduci da una sconfitta, cercano un pronto riscatto per rilanciarsi in classifica.
Un’ora più tardi, alle 18, il Camping La Salina Calasetta di coach Frisolone, una delle tre capoliste, riceverà l'Antonianum Quartu al PalAversano. Una sfida interessante tra due squadre in salute: i quartesi vengono da un momento positivo e puntano al colpo grosso contro una delle formazioni più in forma del torneo.
Alle 19 riflettori sul PalaConi di Cagliari, dove la Sirius Nuoro - anch’essa in vetta alla classifica - affronta la Torres. Un match destinato a entrare nella storia: sarà infatti trasmesso in diretta streaming con una tecnologia interamente gestita dall’intelligenza artificiale, la prima volta in assoluto per un campionato italiano.
Chiude il programma del sabato, alle 20, un derby tutto sassarese: il Tavoni, terza squadra del terzetto di testa, sfida l’Aurea ancora al PalaSimula.
Il turno si completerà domenica alle 18.30 al PalaPirastu di Cagliari, dove l’Olimpia proverà a lasciarsi alle spalle un inizio complicato ospitando i Demones Ozieri, in cerca a loro volta di continuità dopo alcune prove incoraggianti.