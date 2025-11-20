Una squadra spagnola, una turca e una greca. Nel Second Round della Europe Cup Fiba la Dinamo affronterà Casademont Saragozza, Aliaga Petkimspor e Peristeri.

Le gare del girone, che come nella precedente fase promuono le prime due, inizieranno al palaSerradimigni il 10 dicembre. Sarà di scena l'Aliaga Petkimspor, formazione turca che arriva dalla Champions e propone due vecchie conoscenze del basket italiano: una è il play Stanley Whittaker, ex Dinamo 2023/25, l'altro è la guardia Franke che ha giocato a Trento.

Il mercoledì successivo (data da confermare e orario da stabilire) trasferta in Grecia per giocare contro il Peristeri, la migliore formazione tra quelle arrivate al secondo posto.

Nel nuovo anno, il 14 gennaio, il PalaSerradimigni saluteranno il ritorno del play sassarese Marco Spissu, che è alla seconda stagione nella Lega ACB spagnola con il Saragozza.

