Debutto amaro per il nuovo coach Piero Bucchi: Napoli espugna il PalaSerradimigni, 74-75 il finale di una gara tiratissima e convulsa. La Dinamo ha anche l'azione per la vittoria, ma la gestisce male mandando al tiro da tre il centro Mekowulu, che prende il ferro. La quinta sconfitta di fila allontana la squadra sassarese dalla Final 8 di Coppa Italia.

Meglio la difesa, meglio anche la velocità del gioco, ma il 6/32 da tre e il 14/21 dalla lunetta sono costati cari a una squadra che oltretutto ha dovuto fare ameno di Burnell nel secondo tempo a causa di un infortunio.

Parte bene il quintetto con Gentile, Kruslin (ri-debutto per il croato), Burnell, Bendzius e il centro Mekowulu che ci mette più energia e viene servito meglio dai compagni. Sassari tocca il +8 (15-7 al 6') con schiacciata di Mekowulu e Bendzius da fuori.

Napoli rientra coi rimbalzi offensivi di Zerini e il momento di trance agonistica di Parks che è inarrestabile (va a 13 punti): -4 al 14'. Si fa male Burnell a una spalla mentre cerca di schiacciare. Parentesi: arbitraggio incomprensibile.

Logan sblocca dall'arco Sassari ma è comunque 2/15 da tre al riposo per la squadra, mentre Napoli difende bene e prova ad allontanarsi con un canestro da 8 metri di Pargo: 32-40 al 19'.

Nel terzo quarto la Dinamo continua a sparacchiare da tre punti (2/21) ma con la difesa di devecchi e Kruslin riesce comunque a riportarsi avanti: 52-51 al 28' con entrata e piroetta di Battle. Il secondo antisportivo di Treier causa l'espulsione e consente agli ospiti di risorpassare.

Sassari scende a -6 dopo la bomba senza ritmo di Velicka, ma rientra Logan (con Gentile da play) e segna 5 punti per il pareggio: 66-66 al 36'. Il banco scivola a -5, ma sulla sirena dei 24 secondi pareggia Logan (74-74). Velicka mette un solo libero, ma basta perché Napoli spende ben tre falli per rallentare la Dinamo che gioca male l'ultima azione servendo Mekowulu per il tiro da tre che va sul ferro.

I tabellini

Sassari: Logan 18 Kruslin 5 Gandini ne, Devecchi, Treier, Chessa ne, Burnell 2 Bendzius 17 Mekowulu 20 Gentile 4 Battle 8 Diop. All. Bucchi

Napoli: Zerini 8 McDuffie 15 Pargo 5 Sauro ne, Velicka 12 Sinagra ne, Parks 13 Marini 3 Uglietti, Lombardi 4 Rich 15 All. Sacripanti.

