Da Rashawn Thomas, capitano a furor di sorrisi ed esperienza in biancoblù, a Carlos Marsgal Jr che coi suoi 26 anni è il più giovane dei sei stranieri. Mattinata di presentazione nella Club House della Dinamo.

Sprizza entusiasmo Thomas, che è anche il più sfacciato nelle dichiarazion: “Non vedo l’ora di contribuire ad aumentare i trofei della Dinamo e non vedo l’ora di rivedervi al palazzetto”. A Sassari si è ricostituita la coppia del Neptunas Klaipeda (Lituania) formata dal play Desure Buie e dalla guardia Nate Johnson. “Aver giocato insieme ci è servito per creare feeling e questo aiuterà nella costruzione della chimica di un gruppo nuovo”.

“Sono onorato di far parte della squadra del mio connazionale Bendzius” ha evidenziato l'esterno lituano Laurynas Beliauskas. Per l'ala piccola Carlos Marshall jr: “La chiave per fare un buon campionato sarà la preparazione”.

Infine il roccioso yankee Nick McGlynn: “Affrontare centri di stazza e potenti non mi preoccupa, sono sette anni che lo faccio nei diversi campionati europei”.

