«Fare una buona gara non basta contro avversarie come il Digione, ci vuole una grande gara», ha detto il coach Piero Bucchi dopo la sconfitta al PalaSerradimigni per 85-72 contro i francesi che hanno così blindato il secondo posto.

Per disputare i play-in di spareggio con una delle seconde di un altro girone potrebbe non bastare vincere in Spagna contro il Malaga, capolista a punteggio pieno, perché occorre che perda il Paok Salonicco contro il Digione. Restare a parimerito coi greci significa infatti essere eliminati a causa del saldo negativo (-16) negli scontri diretti.

Certo è che nell'affermazione del tecnico Bucchi ci sono i meriti e i limiti del gruppo. La difesa non è male ora che tutti sono sulla stessa pagina, ma in attacco contro le avversarie di qualità occorre anche un contributo sostanzioso da parte della panchina, che ieri ha prodotto appena 10 punti contro i 28 di quella francese.

Ora testa al campionato: sabato arriva il Napoli in una gara da vincere assolutamente per continuare a inseguire un posto nella Final 8 di Coppa Italia.

