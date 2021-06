Dopo aver vinto il titolo regionale di C Silver battendo in finale la Teti Aqe Sestu, l’Esperia ha intrapreso le fasi nazionali e il primo scoglio da superare per poter continuare a lottare per la promozione nella B di basket, si chiama Nuova Pallacanestro Messina. All’andata, i campioni di Sicilia si sono imposti 64-71 sul parquet di via Pessagno e domani alle 21 proveranno a ripetersi in casa, al PalaCocuzza di San Filippo del Mela.

I cagliaritani, per passare il turno e andare poi a sfidare la vincente tra Virtus Salerno e Molfetta, dovranno vincere recuperando il -7 subito in casa, quindi con otto punti di scarto. I casi di equilibrio, quindi vittoria del Cagliari con sette punti di vantaggio, al termine del 40’ regolamentari si andrà ai supplementari. Se dovesse invece vincere il Messina, o l’Esperia ma con meno di sei o meno punti di vantaggio, la squadra di coach Manca verrà eliminata.

“Siamo pronti alla battaglia sperando che vada per il verso giusto, rispettiamo tutti gli avversari ma non abbiamo timore di nessuno. Abbiamo preparato bene la partita, dopo i quaranta minuti dell’andata avevamo tanto materiale. Il Messina, in fondo, era come ce lo aspettavamo, ma non eravamo abituati ad avversari che tenevano ritmi così intensi”, ha spiegato Stefano Chessa, capitano esperino.

