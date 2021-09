L'unica cestista sarda che ha preso parte a un'Olimpiade diventa la team manager della nazionale di basket sarda. Nunzia Serradimigni è stata chiamata dalla Federatzione Isport Natzionale Sardu come tassello fondamentale per sviluppare una selezione isolana.

Figlia di Umberto (ha giocato con Torres e Cagliari) e sorella maggiore di Roberta (altro talento della nazionale di basket), la sassarese Nunzia ha poi giocato nell'Algida Roma e da lì ha spiccato il volo per la nazionale che nel 1980 ha preso parte ai Giochi Olimpici di Mosca. Nunzia ha vinto due Coppe Ronchetti: a Roma nel 1983 e a Milano nel 1991. Diventata allenatrice, ha allenato anche Marco Spissu (a sua volta approdato all'Olimpiade) ed è stata anche team manager delle selezioni giovanili femminili.

Nunzia Serradimigni ha dichiarato: “Ringrazio FINS e la Basketball Manager Laura Fois per avermi affidato un incarico che accolgo con grande entusiasmo e che mi gratifica profondamente. Sono orgogliosa di poter rappresentare la mia terra in campo cestistico, e non vedo l’ora di mettere la mia esperienza a disposizione di tutte le atlete e gli atleti che faranno parte della Natzionale. Nel corso della mia carriera da giocatrice ho sempre fatto vanto delle mie origini, avvertendo un innato senso d’appartenenza per la mia Isola. Ora cercherò di trasferire questo stesso sentimento a chi vestirà i colori della selezione sarda. Sono certa che questo progetto darà un importante impulso al nostro movimento, offrendo ai nostri ragazzi nuove opportunità di confronto in ambito internazionale”.

