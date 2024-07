Nel secondo tempo sono i padroni di casa a dettare il ritmo in attacco e la durezza in difesa. Il Portorico si impone 80-69 e l'Italia in semifinale sarà costretta ad affrontare la Lituania, sabato alle 22 in semifinale. L'altra semifinale vedrà invece opposte Portorico e Messico. Le vincenti si scontreranno per l'unico posto disponibile per l'Olimpiade di Parigi.

Gara da subito non semplice, anche se almeno nel primo tempo gli azzurri di Pozzecco sono riusciti a ribattere colpo su colpo e stare anche davanti di 6 punti: 21-27 e 28-34 con Abass, autore di due triple come Marco Spissu e Mannion. Proprio il tiro da tre è stato disastroso per l'Italia che tolto il terzetto citato ha racimolato un misero 2/13.

Dall'altra parte invece scatenato il play-guardia Nba Alvarado (New Orleans) che da solo ha fatto 7/10 dall'arco trascinando con 29 punti il Portorico alla vittoria in un secondo tempo dove il parziale è stato di 45-29 per i padroni di casa.

Così il sassarese Marco Spissu: «Congratulazioni al Portorico per la vittoria. Ora per noi è tempo di riposare, riguardare i video per fare piccoli aggiustamenti e tornare in campo sabato per affrontare la Lituania e tornare nuovamente in campo domenica contro il Portorico. Personalmente sarà la prima volta contro i baltici, squadra molto forte. Vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo».

Tabellino Italia: Spissu 9 (1/1, 2/6 da tre), Mannion 11 (2/5, 2/6), Abass 8 (1/2, 2/5), Tonut 6 (3/5, 0/2), Gallinari 14 (5/7, 0/1), Melli 7 (2/6, 0/3), Ricci 7 (1/4, 1/2), Bortolani ne, Caruso ne, Polonara 3 (1/2 da tre), Pajola 2 (1/1, 0/1), Petrucelli 2 (1/2, 0/2). All. Pozzecco

© Riproduzione riservata