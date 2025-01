Quasi 10 punti di media con 5 assist, che ne fanno il sesto play del campionato più forte d'Europa: la Liga Acb di Spagna. Erano in pochissimi che avrebbero scommesso su un simile impatto di Marco Spissu nel campionato spagnolo, dove figura subito dietro fuoriclasse come Facundo Campazo e Marcelino Huertas.

Dopo un'annata sottotono con Venezia, che comunque ha deluso come squadra intera nel 2023/24 e sta deludendo pure in questa stagione, Spissu è stato chiamato in estate dal Casademont Saragozza dove pian piano si è guadagnato un minutaggio lusinghiero: 23 minuti a partita.

Oltre ad avere confermato le doti da passatore, il play sassarese ha ribadito quelle da tiratore: 40% nelle triple e addirittura 61% nei tiri da due sono davvero ottime medie in un campionato dove si difende forte.

