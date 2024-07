Praticamente un allenamento la prima gara a San Juan del gironcino per ottenere il pass all'Olimpiade di Parigi. La nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco batte 114-53 il modestissimo Bahrein, che non rientra neppure tra le dieci migliori squadra asiatiche. Venerdì alle 2 di mattina la sifda ai padroni di casa per il primato del gruppo.

Davvero troppa la differenza fisca e soprattutto tecnica col quintetto diretto da Spissu a incanalare il match da subito nonostante qualche errore di troppo al tiro: 11-2 al 7'. Una volta che gli azzurri si sono sciolti hanno dilagato, dominando con la coppia Melli-Gallinari, che pur essendo due ali hanno fatto la voce grossa dentro l'area contro i lunghi del Bahrein: 47-25.

Senza storia il match dopo l'intervallo. Per il sassarese Marco Spissu ben 7 assist.

Il tabellino dell'Italia: Italia: Spissu 6 (2/3, 0/2 da tre), Mannion 9 (3/5, 1/2), Abass 11 (3/4, 1/3), Tonut 10 (3/5, 1/3), Gallinari 14 (2/3, 3/3), Melli 14 (6/6, 0/1), Ricci 9 (3/7, 1/2), Bortolani 11 (1/1, 3/4), Caruso 11 (4/4), Polonara 13 (4/7, 1/4), Pajola (0/1 da tre), Petrucelli 6 (3/3, 0/2). All. Pozzecco

© Riproduzione riservata