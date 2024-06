Un primo quarto con una partenza lenta e poi l'Italia ha sconfitto la Gerogia 79-68 nell'amichevole giocata a Trento. la partita è servita agli azzurri di Pozzecco per preparare il pre-olimpico. Martedì si torna in campo contro un'avversaria ben più tosta: la Spagna.

La nazionale italiana è rimasta sui blocchi in avvio (0-8) ma dopo il time out chiamato da Pozzecco ha risposto pareggiando: 10-10 con tripla del sassarese Spissu. Il play ex Venezia ora al saragozza è stato ottimo nel secondo quarto dove ha dato velocità all'attacco e innescato Melli per le triple che hanno consentito di ribaltare l'inerzia: 37-30 al riposo.

Terzo quarto di controllo e nell'ultima frazione l'Italia è andata anche a +20 prima di concedere qualcosa. Migliore realizzatore Gallinari con 13 punti, giusto per siglare il suo rientro in azzurro dopo due anni.

Al 39' Pozzecco ha chiamato time out per onorare con un applauso l'ultima partita diretta dall'arbitro Begnis.

Il tabellino Italia: Spissu 3, Mannion 9, Abass 8, Tonut 11, Gallinari 13, Melli 9, Ricci 2, Bortolani 3, Casarin 1, Caruso 2, Polonara 12, Pajola, Petrucelli 6.

