Più notizie di uscite che di entrate per la Dinamo 2025/26. La neopromossa Udine ha chiamato Eimantas Bendzius, alapivot che ha giocato 4 stagioni con la Dinamo (esclusa quella dello stop per infortunio) diventandone anche capitano. Classe 1990, Bendzius ha prodotto nell'ultimo campionato sassarese 11,6 punti col 38% da tre e poco più di 3 rimbalzi.

Sassari non lo ha confermato perché dopo la conferma di Thomas e Vincini e l'ingaggio di Mezzanotte cerca un lungo più atletico che possa sdoppiarsi nei due ruoli, anche se obiettivamente è difficile trovare un forte rimbalzista che abbia qualità di tiratore come il lituano.

Ha voluto invece lasciare Sassari l'ala piccola Veronesi che va a Cremona, dove sarà allenato da Gigi Brotto, ex play della Dinamo in A2.

Per quanto riguarda altri possibili colpi, il rumor più insistente riguarda Alessandro Zanelli, 33 anni, che a Scafati ha avuto media di quasi 6 punti col 37% da tre in 17 minuti di utilizzo. E' il candidato principale a sostituire Alessandro Cappelletti che vuole rientrare nella Penisola.

