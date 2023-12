È una Dinamo lanciata anche se un po' stanca quella che domani sera in Belgio gioca sul campo del Namur Capitale alle 20.30. La squadra sassarese ha vinto 7 delle ultime 8 gare, con la cinquina in campionato. Impossibile difendere il +6 del PalaSerradimigni (79-73) perché è scarto troppo risicato, quindi la formazione di Restivo punta alla vittoria per centrare lo storico traguardo degli ottavi di Eurocup femminile.

Nella partita d'andata la Dinamo Women ha condotto a lungo con vantaggi in doppia cifra, ma le irruducibili belghe sono riuscite a limitare i danni negli ultimi due minuti. Occhio al play Rodrigues (19 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) che è la leader caratteriale del gruppo un po' come Carangelo (28 punti a Sassari) e alla lunga Daniel che all'andata ha preso 19 punti e 7 rimbalzi.

Dopo la trasferta in Belgio la squadra farà rientro a Sassari perché sabato è di nuovo in campo: ospita il San Martino di Lupari.

