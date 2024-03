La prima vittoria del 2024 riporta la Dinamo Women in corsa per i playoff scudetto del basket femminile. Al PalaSerradimigni la squadra sassarese si impone su Milano 82-68 dopo una gara condotta con autorità grazie soprattutto a una buonissima difesa. Migliori realizzatrici Raca e Hollingshed con 18 punti (tutte triple per l’americana), e Carangelo e Joens con 15 a testa.

Ottimo il primo quarto della squadra sassarese che tira bene da tre (5/9) e difende bene: 25-15 e anche +12 in apertura di secondo quarto con l’entrata di Crudo. Nella seconda frazione Milano si porta anche a -1 colpendo da sotto con la lunga Urbaniak, mentre la mano delle tiratrici di casa si raffredda, appena 1/7.

In apertura di terzo quarto Urbaniak cattura il rimbalzo offensivo del -1 ospite, ma Sassari reagisce e produce un break di 7-0 con Carangelo ancora letale in entrata: 48-41 al 23’. Raca va a giocare dentro per sfruttare l’altezza e diventa immarcabile, le ospiti provano a tenersi a galla con le triple, ma è troppo poco. Carangelo colpisce in entrata, due liberi di Joens ristabiliscono la doppia cifra di distanza: 63-52.

Ed è ancora la yankee a scavare un burrone con una tripla: 70-54 al 33’. La vittoria è in cassaforte.

