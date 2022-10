La Techfind Selargius viene battuta 63-49 dalla Cestistica Spezzina, che si è trovata di fronte una squadra ancora scossa dal grave infortunio subito, nella seduta di allenamento del giovedì sera ma annunciato solo oggi, dall’ala polacca Aleksandra Makurat. La giocatrice che appena sette giorni fa era stata protagonista assoluta rifilando 27 punti al Matelica ha già chiuso mestamente la propria stagione, una A2 femminile di basket in cui aveva già fatto capire di poter fare grandi cose.

Da giovedì notte alle 7 di questa mattina, quando la squadra è partita per La Spezia, non c’è stato il tempo materiale di provare tante altre soluzioni alternative, dopo il fulmine a ciel sereno che ha privato la Techfind di una giocatrice fondamentale.

Il coach. “Da lunedì lavoreremo per trovare altre soluzioni tattiche, è stata davvero una bella botta ma si reagisce e si va avanti. Oggi abbiamo pagato un approccio troppo debole nel primo tempo, spesso in ritardo in difesa e di conseguenza impossibilitati a creare dei vantaggi in attacco”, ha spiegato coach Simone Righi. “Nella ripresa abbiamo lavorato meglio, siamo stati più energici sui cambi difensivi e più incisivi in contropiede. Le ragazze hanno fatto quello che avevo chiesto, ovvero non mollare fino alla sirena, al di là del risultato. Ed è da un buon ultimo quarto che ripartiremo”.

La gara. Fin dalla prima frazione, il San Salvatore ha dovuto inseguire le liguri, che hanno chiuso il quarto avanti 13-9 e hanno spaccato la partita nel secondo, al termine del quale sono andate a riposo avanti 36-20. Il gap è cresciuto ancora nella terza frazione, finita 53-32 ma, dopo aver toccato anche il -24 (61-37 al 4’), negli ultimi cinque minuti è arrivata la reazione delle giallonere, che grazie ai centri di Pinna, Mura e Poddighe hanno ricucito fino al 63-49 finale. Negli ultimi minuti, costretta a lasciare il campo anche Srot (8 punti e 9 rimbalzi), che dopo uno scontro di gioco sotto canestro ha sbattuto il viso sul parquet. Tra le selargine, migliori realizzatrici Ceccarelli (12 punti), Granzotto (9 punti e 7 rimbalzi) e Pinna (9 punti e 3 rimbalzi).

Domani. E adesso occhi puntati sul Cus Cagliari, che scenderà in campo alle 16, a Sa Duchessa, per affrontare il Savona.

© Riproduzione riservata