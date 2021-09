Un duello lungo 30 anni quello tra Sassari e Pesaro che domenica alle 18 apre al PalaSerradimigni la dodicesima stagione nella massima serie per la società biancoblù. La prima gara risale infatti alla Coppa Italia 1991/92 che ancora metteva in contrapposizione formazioni di A1 e A2: la Dinamo fu capace di vincere in casa 80-76 con una prestazione super della coppia americana Paul Thompson-Dalla Comegys contro la squadra che vinse poi la Coppa Italia, dove giocavano Darren Daye (papà di Austin), Magnifico, Gracis, Zampolini, Workman e Ario Costa, oggi presidente del club marchigiano.

Da allora Sassari è rimasta inespugnata in campionato, dove ha 13 vittorie consecutive. Ha vinto pure l'anno scorso, ma era il match di ritorno: 99-74 con ben sei giocatori in doppia cifra. Quattro ci sono ancora: Bendzius, Burnell, Gentile e Treier. L'apertura del campionato 2020/21 si è disputata invece sul parquet marchigiano, con vittoria di Devecchi e compagni per 95-85 con 41 punti delle ali Bendzius e Burnell. Insieme a Devecchi che inizia la sedicesima stagione a Sassari.

Pesaro ha inflitto però una ferita al Banco di Sardegna: la sconfitta nei quarti della Coppa Italia 2021: 115-110 dopo un supplementare nonostante la tripla doppia sfiorata da Marco Spissu.

Intanto Pesaro si è già rinforzata col play statunitense Tyler Cole Larson, ex Varese e Bamberg, che però sarà utilizzabile solo dalla settimana prossima.

© Riproduzione riservata