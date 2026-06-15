La Dinamo lancia la campagna abbonamentiPrezzi invariati, ma il riferimento è alle 19 gare della A2
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Il volto del rientrante Jeff Brooks fa capolino nel bianco del nuovo logo. Lo slogan è "Dinamo per sempre". La società sassarese lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27.
Dopo la sintesi di una storia che parte dall'avvocato Dino Milia e dal Coni per arrivare ai cinque trofei italiani (scudetto, due Coppe Italia e Supercoppa Italiana) e alla Europe Cup. Il prezzo dell'abbonamento nei vari settori resta invariato, ma - attenzione - si fa riferimento a 19 partite casalinghe nella stagione regolare, quindi al campionato di A2. Resta sempre in piedi l'esilissima possibilità di un ripescaggio in serie A (dove le gare interne sono 15) ma giustamente si opera sulla situazione attuale.
Gli abbonati della scorsa stagione potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino al 10 luglio. Il termine ultimo per il pagamento e la conferma degli abbonamenti è fissato al 31 luglio.