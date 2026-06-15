Si riaccende lo scontro politico sull'operazione ''aeroporti ai privati''. Nuove polemiche dopo il cambio al vertice della società che gestisce lo scalo di Cagliari-Elmas e su quei 30 milioni, per l'ingresso della Regione nella futura holding a trazione F2i, sempre blindati nella Variazione che mercoledì ritorna in Commissione Bilancio.

Il centrodestra continua a parlare di ''regalo'' della Giunta Todde a un fondo privato.

Il Campo Largo ricorda il percorso a tappe, fissato nel term sheet, vincolato da pareri degli organi di controllo.

ntanto l'arrivo in Sogaer di Riccardo Kustermann, ex manager di Ligantia, a Linate e Malpensa, con compenso oggi da 190mila euro, come primo effetto ha sollevato le ulteriori perplessità della Cgil che ha auspicato a breve un aumento del salario anche per i dipendenti.

Sull'operazione continuano ad allungarsi ombre. Resta acceso sull'iter il faro della Corte dei Conti e può avere un peso il ''caso Catania'' con gara pubblica che ha richiamato interesse da tutto il mondo. Ad alimentare la polemica anche l'intervento dell'ex assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, attuale presidente nazionale del Psd'Az: «E' un'operazione che lascerà la Sardegna ai margini - ha detto Moro - e sull'aeroporto di Cagliari avanza un controllo privato sempre piu' forte, lontano dall'interesse pubblico e dal diritto dei sardi alla mobilità».

Nel video le interviste a Umberto Ticca, Gianluca Mandas e Antonio Moro.

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