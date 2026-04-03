"Dopo 19 partite nei playoff ci siamo trovati a lottare per la salvezza. Abbiamo perso gara uno ma poi abbiamo costruito una grande serie" ha commentato il coach Paolo Citrini. La vittoria di ieri notte al PalaSerradimigni sul Brixia per 66-51 ha consentito alla Dinamo Women di guadagnarsi la sesta stagione di fila nella A1 femminile.

Una vittoria in rimonta dopo la sconfitta in casa nella prima partita. Una vittoria voluta a dispetto dell'infortunio dell'ala statunitense Richards, con le italiane protagoniste, soprattutto Ashley Egwoh, che dopo i 21 punti e 7 rimbalzi di gara 2 ha prodotto una doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi. La chiave è stata la difesa del collettivo, con le giocatrici biancoblù che per due partite sono riuscite a inaridire il potenziale offensivo della formazione bresciana.

Coach Citrini chiude così: "È una grande vittoria, forse vale anche più di un accesso ai playoff. È stata una vera lezione, costruita attraverso difficoltà, sofferenze e anche un po’ di sfortuna. Sono in Dinamo da 15 anni, so qual è lo spirito di questo club. Ci tenevo tantissimo che la squadra lo mostrasse in una partita così importante. Abbiamo passato momenti bellissimi ma anche tante sofferenze. Aver visto le ragazze lottare per la maglia è stata una delle cose più belle di questi anni".

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