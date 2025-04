Autoritaria e dura quanto basta per partire forte e poi mantenere il vantaggio. Al PalaSerradimigni la Dinamo Women vince il primo playout salvezza: 75-65. La squadra sassarese può staccare il pass per restare nella A1 femminile sabato a Villafranca di Verona. In caso di sconfitta si torna a Sassari per la bella.

In doppia cifra Carangelo (20 punti), Natali (15), Taylor (14) e Toffolo (11) mentre Diallo ha piazzato una doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi.

Cronaca- Davvero iellata la squadra sassarese, già priva dell'ala Pastrello (giocatrice grintosa e capace di giocare in più posizioni) ha dovuo rinunciare pure alla guardia americana Gonzales, fermata da una indisposizione. Così in quintetto inizia Natali. Inizio con tensione, il primo canestro è delle venete ma in lunetta, con Ejiofor. Risponde Carangelo in appoggio ed è un segnale importante perché il play colpisce ancora dall'arco e insieme a Taylor produce l'avvio da 9-1 dopo tre minuti. Quando in attacco si aggiunge anche l'ala Toffolo, la squadra di casa tocca anche il +13 al 7'.

Coi rimbalzi offensivi la Dinamo Women si regala seccondi tiri che le permettono di mantenere un distacco in doppia cifra. Dopo quattro errori si sblocca Begic e le padrone di casa doppiano l'Alpo: 28-14 al 14'. Al riposo la formazione di Restivo è saldamente in testa 47-28 e balza agli occhi il dato dei rimbalzi offensivi: ben 11, quasi la metà conquistati da Diallo.

All'inizio del terzo quarto è addirittura +23 con Toffolo e Natali, ma le biancoblù si rilassano e l'Alpo erode il distacco: 55-41 al 27', Diallo e Carangelo lo ricostituiscono. Le venete recuperano nell'ultima frazione e con la tripla di Rosignoli scendono sotto la doppia cifra: 66-58 al 34'. Risponde dall'arco Carangelo e ridà ritmo all'attacco che si stava bloccando.

© Riproduzione riservata