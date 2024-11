Tanto sofferta quanto esaltante la vittoria della Dinamo contro Pistoia: 77-75 al PalaSerradimigni contro Pistoia, che ha avuto anche 12 punti di vantaggio nel primo tempo. Sugli scudi Bendzius e Bibbins che promuovono il break di 14-1 del terzo quarto che ribalta l’inerzia della gara: 28 punti per il lituano e 13 per il play americano con il rimbalzo d’attacco fondamentale per guadagnarsi i liberi della vittoria.

Parte meglio Pistoia, che con Christon e Childs si porta avanti: 6-11. I cambi italiani sembrano dare brio alla Dinamo, che si avvicina a -1 con bomba di Tambone, però nel finale di quarto gli ospiti risalgono: 15-21.

Sassari difende ma in attacco ha poche idee e mani non certo calde, invece Pistoia gira la palla meglio e fa canestro: tripla di Silins dall’angolo destro e rimbalzo offensivo di Rowan per il massimo distacco: -12. Ci mette cuore la Dinamo, ma in attacco vive troppo di iniziative individuali e così non riesce mai a riaprire la gara: 29-37 al riposo. Particolare illuminante: nessun punto dei due pivot, Halilovic e Renfro.

Al rientro dopo l’intervallo è Bendzius che prova a spingere con 5 punti di fila (34-39) Pistoia reagisce, Fobbs mette la tripla del -4 al 27’. Il play Bibbins sfrutta alla grande l’antisportivo di Rowan e con 5 punti nella stessa azione ricuce quasi tutto: 53-54 al 29’. Il break da 14-1 lo completa Bendzius con 8 punti di fila per l’insperato +6.

Nell’ultimo quarto è punto a punto, ma dalla lunetta sono ancora Bendzius e Bibbins decisivi. Poi gran difesa sul tiro di Silins della possibile vittoria, che risulta corto.

