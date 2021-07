Un sassarese in Spagna, a Malaga, e uno statunitense-kazako a Sassari. Il Banco di Sardegna ha ufficializzato la partenza del play Marco Spissu per la Liga Acb e l'arrivo di Anthony Clemmons dall'Igokea per rimpiazzarlo.

Il giocatore sassarese ha voluto ringraziare tutti: “Il presidente Sardara e la società per l'opportunità che mi hanno dato. Ringrazio i tifosi per questi quattro anni magnifici. Ho l'età giusta per prendere questo treno. Spero di portare alto il nome dei sassaresi e dei sardi in terra spagnola”.

Il suo sostituto è Anthony Clemmons, di un anno più giovane (classe 1996) e di due centimetri più alto. Giocatore che fa dell'atletismo e della rapidità la sua forza. Ottimo nel tiro da tre (48% in Champions) e anche nell'arresto e tiro. Giocatore di pick and roll che può trovarsi bene con il nuovo pivot Mekowulu. Tra le esperienze di Clemmons anche quella francese col Monaco dove ha giocato in EuroCup (10,5 punti col 52% nelle triple e 3 assist) e nell'Astana, la squadra kazaka dove ha militato il pivot dello scudetto sassarese Shane Lawal.

Il mercato della Dinamo si chiude quindi con la conferma del 6+6, con sei stranieri, anche se ben quattro sono nuovi rispetto all'anno scorso.

