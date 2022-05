Finisce in trionfo: 108-73 contro la capolista. Saranno anche le fatiche (più mentali che fisiche) dell'Eurocup con la finale raggiunta grazie al successo di mercoledì a Valencia, fatto sta che la Virtus Bologna nel secondo quarto è sembrata non reggere le marce alte di Sassari. E ha progressivamente lasciato il parquet del PalaSerradimigni.

Parte forte la Dinamo che riesce anche a piazzare qualche contropiede: 8-0 dopo 4'. La Virtus aggiusta la mira dopo lo 0/8 e risale con Shengelia per sorpassare poi con Sampson e Hervey.

Logan segna la prima tripla per i biancoblù al 7': il punteggio resta equilibrato, 17-18 alla fine del quarto.

A far pendere la bilancia ci pensano Logan e Gentile con due bombe: +5 al 13'. Diop è una furia a rimbalzo offensivo, Treier segna la tripla, Bilan in contropiede ed è +14: 40-26 al 17' grazie a un fantastico parziale da 20-5, con Bologna che gira a tre cilindri. Il distacco sale anche a +15 con due liberi di Kruslin prima del 47-35 del riposo.

Nel terzo quarto la Dinamo continua a correre e la Virtus riesce solo a prenderle la targa posteriore: Bendzius si blocca e segna tre bombe, lo aiuta Kruslin, Bilan domina e Burnell schiaccia per l'impensabile +30 al 27', 75-45. Resta solo Mannion a far canestro, i compagni sono in difficoltà. L'ultimo parziale è fissato dalla quinta tripla di Bednzius: 86-55.

L'ultimo quarto non ha storia, Sassari arriva anche a +36.

I tabellini

Sassari: Pitirra, Bilan 15, Logan 13, Robinson 8, Kruslin 13, Gandini ne, Devecchi, Treier 7, Burnell 11, Bendzius 23, Gentile 10, Diop 8 All. Bucchi.

Virtus Bologna: Tessitori 5, Cordinier 3, Mannion 21, Pajola , Hervey 7, Ruzzier 2, Jaiteh 9, Ceron 4, Shengelia 8, Hackett 4, Sampson 10, Teodosic. All. Scariolo.

© Riproduzione riservata